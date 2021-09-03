بث مباشر.. مطروح مدينة لا تنام خلال المصيف.. زحام ورواج تجارى وسياحى حتى الصباح

مطروح – حسن مشالي

يتوافد على محافظة مطروح، يوميا، خلال موسم الصيف، الآلاف من مختلف محافظات مصر ومن خارجها، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، هربا من حرارة الجو وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء نهارا، وتتحول مدينة مرسى مطروح إلى مدينة ساهرة وصاخبة لا تنام ختى الصباح.

وأجرى تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من شوارع مدينة مرسى مطروح، التي يتواجد فيها آلاف المصطافين ليلا، وتزدحم محلات وسط المدينة بالمشترين والمتفرجين، خاصة في شارع إسكندرية الشهير وسوق ليبيا، كما يعرض الباعة الجائلين بضائعهم المتنوعة، بأسعارها المتفاوتة على الأرصفة وفي الشوارع الجانية، وسط إقبال كبير من المصطافين على الشراء، وسط حالة من الرواج التجاري والاقتصادي، التي يستفيد منها معظم أهالي مطروح والوافدين من المحافظات الأخرى للعمل والتجارة خلال موسم الصيف السياحي.

وتتوافد أعداد كبيرة من التجار من محافظات الصعيد والدلتا، لاستئجار محلات بأسعار كبيرة، ويعرضون بضائعهم عن طريق المناداة والغناء بأسعار وجودة بضائعهم ويتجمع المشترين حولهم، كما ينتشر الباعة الجائلون على الأرصفة أمام المحلات، فتتحول الشوارع إلى أسواق مفتوحة طوال الليل، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الباعة الذين يطوفون الشوارع حاملين بضائعهم، ومعظمهم من طلاب المدارس من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى، الذي يعملون لاستغلال فترة المصيف في العمل والتجارة وكسب الرزق.

وتنتعش حركة البيع بالمطاعم ليلا ونهاراَ بشكل كبير، وكذلك محلات البقالة والخضر والفاكهة، وتتضاعف أرباح أصحاب المقاهي والكافيتريات، التي تنتشر بوسط المدينة وعلى الكورنيش وعلى الشواطئ المختلفة، حيث تزدحم بالمصطافين طوال الليل، وكذلك أماكن الترفيه مثل الملاهي والسرك، وتأجير الدراجات والبيتش باجي.

وتشهد محلات المنتجات البيئة مثل الزيتون وزيوته والنعناع والأعشاب الصحراوية، إقبالا منقطع النظير، لا ينافسه إلا الإقبال على شراء اللب بأنواعه المختلفة من المحمصات ومقالي اللب التي تشتهر بحسن صنعته، ويقبل المصطافين في الليلة التي تسبق مغادرتهم المدينة، على شراء كميات كبيرة للاستهلاك الشخصي وإهداء الأقارب والأصدقاء منه.

وتشير إحصائيات نسب الإشغال الفندقي والمصيفى، إلى ارتفاع نسب الإشغال بالمنشآت السياحة (الفنادق، المنتجعات، القرى السياحية) ومنشآت السكن المصيفى، الذي يستوعب غالبية المصطافين مثل الشقق المفروشة والشاليهات، مع توافد أكثر من 6 ملايين مصطاف سنوياً.

وتتميز شواطئ مطروح، بصفات فريدة تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين يصعب مقاومته، وتمتاز الشواطئ بمياهها الفيروزية وشفافيتها العالية والرمال البيضاء الناعمة التي تعطى انطباعاً ببكارة المنطقة وعدم تلوثها.



أسواق مفتوحة طوال الليل بمطروح (1)





أسواق مفتوحة طوال الليل بمطروح (2)



إقبال كبير من المصطافين على مطروح وحالة من الرواج التجاري والاقتصادي (1)



انتعاش حركة البيع



إقبال كبير من المصطافين على مطروح وحالة من الرواج التجاري والاقتصادي (2)



إقبال كبير من المصطافين على مطروح وحالة من الرواج التجاري والاقتصادي (3)



أسواق مفتوحة طوال الليل بمطروح (1)



أسواق مفتوحة طوال الليل بمطروح (2)



إقبال كبير من المصطافين على مطروح وحالة من الرواج التجاري والاقتصادي (1)



انتعاش حركة البيع



إقبال كبير من المصطافين على مطروح وحالة من الرواج التجاري والاقتصادي (2)