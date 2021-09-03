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النقل: جارى تحديث نظم إشارات السكة الحديد بطول 1900 كم بتكلفة 50 مليار جنيه

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 03:12 م
النقل: جارى تحديث نظم إشارات السكة الحديد بطول 1900 كم بتكلفة 50 مليار جنيه السكة الحديد
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة النقل، إنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
 
 
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الكهربي القديم" بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
 
 
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وزارة النقل

السكة الحديد

إشارات السكة الحديد

تطوير السكه الحديد

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