وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة نشر على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 993 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 261 ألفا و496 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت 2 مليون و727 ألفا و659 حالة.