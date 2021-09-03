سجلت وزارة الصحة المكسيكية 18 ألفا و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و387 ألفا و885 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة نشر على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 993 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 261 ألفا و496 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت 2 مليون و727 ألفا و659 حالة.
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