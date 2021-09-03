المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر تزيد الالتهابات بالجسم

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ايمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، أن تناول مشروبات معينة يمكن أن تسبب التهابات مزمنة في الجسم.



اضرار المشروبات الغازية

وأشارت الخبيرة فى موقع Eat This, Not That، إلى أن تناول مشروبات معينة بانتظام وبكميات كبيرة يسبب التهابات مزمنة.

وأضافت، "إن تناول كميات كبيرة من المياه الغازية والشاي الحلو وغيرها من المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام، يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية".



المشروبات الغازية والكحول وخطورتهما

وقالت، وفقا لنتائج الدراسات التي نشرت في المجلة العلمية الأمريكية للتغذية، يؤدي تناول علبة واحدة في اليوم من المشروبات الغازية، إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول، وتشير منشورات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، إلى أن الفركتوز يؤثر سلبا في عملية الالتهابات في الجسم، وذلك وفقا لموقع وكالة RIANovostiنوفوستي الروسية.

وأضافت، "إن الإفراط في تناول المشروبات، يؤدي إلى زيادة الوزن، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي التي تصاحبها الالتهابات المزمنة".



المشروبات الغنية بالسكر

وأشارت الخبيرة، إلى أن خبراء جمعية القلب الأمريكية، يوصون بعدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، لأن الإفراط في تناولها يسبب زيادة الالتهابات في الجسم.

وتشير مجلة Alcohol Research ، إلى أن نتائج البحوث التي أجريت، تبين أن الكحول يمكن أن يتلف جزءا من الغشاء المخاطي للأمعاء، مما يسبب إصابة الجهاز الهضمي بأمراض مختلفة.

وتنصح الخبيرة بشرب الماء ومشروبات خالية من السعرات الحرارية لإرواء العطش، وتشير إلى أن عصير الطماطم وعصير الرمان والشاي الأخضر تساعد على تقليل الالتهابات.