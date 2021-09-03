الفايننشيال تايمز: ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا إلى 45 فردا

أنس حبيب

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن عدد ضحايا إعصار إيدا الذى ضرب الولايات الشرقية بأمريكا ارتفع ليبلغ 45 شخصا.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسى الأمريكية "فيل ميرفى" أن 23 على الأقل فقدوا حياتهم في ولايته، أغلبهم انتهى بهم الأمر محبوسين داخل سياراتهم التي جرفتها مياه الإعصار.

وأضاف خبر الفايننشيال تايمز أنه تم العثور على أربع جثث بمجمع سكنى بمدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسى، كما فقد 12 شخصا حياتهم في ولاية نيويورك، 11 منهم غرقوا داخل أقبية منازلهم التي اجتاحتها المياه، وواحد انتهى به الأمر محبوسا داخل سيارته، وثلاث أفراد فقدوا حياتهم بالقرب من مقاطعة ويستتشيستر.

وأفاد تقرير الصحيفة أن بقية ضحايا الإعصار توزعوا بين الولايات الأمريكية المتواجدة بشرق البلاد.