العواصف والأمطار تدمر المنازل والسيارات فى إسبانيا بسبب ظاهرة دانا.. فيديو

فاطمة شوقى

أعلنت بعض المناطق فى إسبانيا حالة التأهب بسبب ظاهرة دانا الجوية التى تسببت فى سقوط أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بموجة من البرد، وخاصة فى جزر البليار وكتالونيا وأراجون ونافارا التى أعلنت حالة تأهب"خطر كبيير"، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.



العواصف تضرب اسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصفة سيطرت على فيناروز، وسقط الكثير من الماء حتى فاض وادي الترياتور، وسجل رقم تاريخي في إسبانيا 159 لترًا للمتر المربع في الساعة، وأدى ذلك إلى محاصرة ما يصل إلى 25 شخصا في السيارات والمنازل، ورغم استمرار عمليات الإنقاذ براً وجواً، إلا أن السيارات كان ينتهى بها المطاف فى البحر، كما أن العواصف أدت إلى انهيار المنازل .

ما تسببت ظاهرة دانا في وقوع 41 ألف ضربة صاعقة وأمطار غزيرة جدًا في الساعات الأخيرة في مناطق واسعة من شبه الجزيرة ، خاصة في الوسط والداخلية الشرقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت).



ظاهرة دانا

في كثير من النقاط كانت شدة هطول الأمطار غزيرة، حيث سلطت الضوء على 95 لترًا لكل متر مربع تم جمعها في مرصد داروكا (سلسلة جبال أيبيريا في سرقسطة) ، 43 منها في ساعة واحدة فقط، مما يجعل 1 سبتمبر أكثر الأيام ممطرة في هذا القرن، مع الأخذ في الاعتبار أن المدينة لديها سلسلة من أكثر من قرن من التاريخ.

Horroroso☹️😢, en Cobisa. Casa de vecina de mi amiga pic.twitter.com/KHnTeIJFwK — Carmen (@Karmenziya) September 1, 2021

كما أجبرت العاصفة على تعليق خدمة السكك الحديدية بين منطقتى تيرويل وسرقسطة ، بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن موسم الأمطار الذي يؤثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بكثافة خاصة. وفقًا لما أوردته وكالة السكك الحديدية ، نتيجة للأمطار ، تأثر القطار الذي غادر تيرويل إلى سرقسطة في الساعة 06.25 على متنه 6 ركاب ، تم نقلهم براً بسبب انقطاع حركة المرور ، وكذلك الخدمة التي غادرت 08.14 من عاصمة أراغون إلى فالنسيا مع 41 مسافرًا.