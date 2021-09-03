الصحف العالمية اليوم: إعصار إيدا يعكس قدرة تغير المناخ على إحداث خراب غير متوقع.. شرطة نيوزيلندا كانت تراقب منفذ هجوم الطعن وتبعته داخل "سوبر ماركت".. انخفاض "كارثى" لصادرات بريطانيا إلى أوروبا بسبب "بريكست"

فاطمة شوقى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها آثار الإعصار إيدا، واحتواء هجوم إرهابى فى نيوزيلندا واستمرار تأثير "بريكست" على الاقتصاد البريطانى.

الصحف الأمريكية

إعصار إيدا يعكس قدرة تغير المناخ على إحداث خراب غير متوقع

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه بعد 4 أيام من وصول إعصار إيدا إلى اليابسة في لويزيانا، مزقت بقاياه الضعيفة الشمال الشرقي، وأودت بحياة 45 شخصًا على الأقل في نيويورك ونيوجيرسي وولايتين أخريين فى هجوم انتهى يوم الخميس، وكان بمثابة علامة تنذر بالسوء على قدرة تغير المناخ على إحداث أنواعًا جديدة من الخراب.

وقالت الصحيفة، إن عاصفة "أيدا" القاتلة وهى الأشد بعد إعصار ساندي في عام 2012 ، أحدثت أضرارا في الغالب من خلال موجات المد والجزر. ولكن معظم الخسائر الناجمة عن هذه العاصفة - سواء في الأرواح البشرية أو الأضرار بالممتلكات - عكست المدى الذي غمر فيه الحجم الهائل للأمطار ببساطة البنية التحتية لمنطقة مبنية للتعامل مع الأرصاد الجوية المختلفة.

وحذر المسئولون من أن ما لا يمكن تصوره سرعان ما أصبح هو القاعدة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس "لم تعد هناك أحداث كارثية غير متوقعة . نحن بحاجة إلى توقع هذه مسبقًا وأن نكون مستعدين."

وأضافت الصحيفة، أن المطر كان مروعًا في شدته، سقط أكثر من ثلاث بوصات في ساعة واحدة في سنترال بارك ليلة الأربعاء، محطماً رقماً قياسياً كان قد سجله قبل أيام فقط من قبل العاصفة الاستوائية هنري. في جميع أنحاء المنطقة، سقط أكثر من نصف قدم من الأمطار في غضون ساعات قليلة، وأفادت عدة أماكن في نيويورك ونيوجيرسي بأكثر من تسع بوصات.

حول الطوفان الشوارع إلى أنهار عبر الشمال الشرقي، وحاصر الناس في شقق الطابق السفلي التي غمرتها المياه، وقام عمال الطوارئ في القوارب، بإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على أسطح سياراتهم.

وتسببت العاصفة في حدوث الأعاصير التي حولت المنازل في بلدة جنوب نيوجيرسي إلى شظايا، وقطعت الكهرباء عن أكثر من 200000 منزل، وفي فيلادلفيا وصلت إلى مستويات شبه قياسية وأغرقت جزءًا من الطريق السريع.

توترات بين الحكومتين..بوليتكو: بايدن يضغط على باكستان للتعاون فى محاربة الإرهاب

كشفت صحيفة " بوليتكو " الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط بهدوء على باكستان للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية مثل داعش خراسان والقاعدة في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان.

رداً على ذلك ، ألمحت باكستان – التي تقول الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين يتهموها منذ فترة طويلة بمساعدة حركة طالبان الأفغانية - إلى أن إسلام أباد تستحق مزيدًا من الاعتراف العلني بدورها في مساعدة الأشخاص الفارين الآن من أفغانستان ، على الرغم من أنها قللت من شأن المخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه حكم طالبان للبلاد.

وقالت الصحيفة إن هذه التبادلات وغيرها ، الموصوفة في رسائل البريد الإلكتروني ، والبرقيات الحساسة ولكن غير السرية وغيرها من المواد المكتوبة التي حصلت عليها " بوليتكو "، تقدم لمحة عن كيفية استمرار التوترات بين واشنطن وإسلام أباد بعد عقدين من الحرب في أفغانستان. وهم يقترحون أن الحكومتين بعيدتان كل البعد عن السير على الطريق المؤدي إلى الأمام ، حتى الآن بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان.

في إحدى المناقشات مع مسؤول أمريكي ، على سبيل المثال ، بدا أن السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة ، أسد مجيد خان ، يشكك في التقارير التي تفيد بأن طالبان تنفذ هجمات انتقامية في أفغانستان - بما في ذلك الادعاءات بأن الجماعة كانت تعدم أعداءها المفترضين في مكان قريب أو تقوم بمداهمات للمنازل.

وأخبر خان المسئول الأمريكي أنه وفقًا لـ "الملاحظات الأرضية" الباكستانية ، فإن حركة طالبان الأفغانية "لم تكن تسعى إلى الانتقام ، وفي الواقع كانوا في طريقهم لطمأنة الأفغان بأنه لن يكون هناك أعمال انتقامية" ، وفقًا لأجزاء من مذكرة تم تداولها بين الدبلوماسيين الأمريكيين، وصف المسئول الأمريكي ، إرفين ماسينجا ، من وزارة الخارجية ، بأنه أشار إلى أنه "رأى أن التقارير تتعارض مع ذلك ويأمل أن لا تسعى طالبان للانتقام".

في غضون ذلك ، تتعرض السفارة الأمريكية في إسلام أباد لضغوط بسبب أزمة اللاجئين الأفغان. كان الدبلوماسيون الأمريكيون يسعون قبل أيام فقط للحصول على إجابات من واشنطن لمجموعة من الأسئلة حول كيفية التعامل مع تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى باكستان من أفغانستان المجاورة.

ولم تجب السفارة الباكستانية في واشنطن على الفور عن الأسئلة المتعلقة بهذه القصة التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة ، ولا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة".

الصحف البريطانية

شرطة نيوزيلندا كانت تراقب منفذ هجوم الطعن وتبعته داخل "سوبر ماركت"

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، إن الهجوم على سوبر ماركت في نيوزيلندا كان "هجومًا إرهابيًا" من قبل "متطرف عنيف" يتبع أيديولوجية تنظيم داعش وكان يخضع لمراقبة مشددة من قبل الشرطة.

وقُتل رجل بالرصاص بعد ظهر يوم الجمعة على يد الشرطة بعد دخوله سوبر ماركت في ويست أوكلاند وطعن ستة أشخاص على الأقل ، وهم الآن في المستشفى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت السلطات إن الإرهابي المزعوم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلندا في عام 2011 وأصبح شخص محل اهتمام للأمن القومي منذ عام 2016.

وقالت أرديرن إن أيديولوجيته مستوحاة من داعش ، لكنه كان "ذئبًا وحيدًا"، مضيفة "ما حدث اليوم كان حقيرًا. كان بغيضا ، كانت خاطئا ، نفذها فرد ، وليس إيمانًا، ولا ثقافة، ولا عرقًا، بل فردًا محكومًا بأيديولوجيا لا يدعمها هنا أي شخص أو أي مجتمع."

وقالت أرديرن ومفوض الشرطة أندرو كوستر إن ما من شيء يعطي الشرطة أي سبب للاعتقاد بوجود أي تهديد أو خطر آخر على الجمهور. وقال كوستر "لقد تعاملنا مع هذا الشخص. نحن نعلم من مراقبتنا المكثفة أنه كان يتصرف بمفرده".

قالت رئيسة الوزراء إن الشرطة كانت على علم بالرجل قبل هجوم الجمعة ، وكان تحت المراقبة لبعض الوقت، موضحة "بحلول الوقت الذي دخل فيه السوبر ماركت، كان يتم مراقبته ومتابعته."

وأضافت أن الشرطة كانت معه وقت حدوث ذلك - وكان هذا المستوى من المراقبة يتم توفيره بسبب المخاوف التي كانت لدينا.

صادرات بريطانيا إلى أوروبا تعانى من انخفاض "كارثى" بسبب "بريكست"

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن صادرات المملكة المتحدة من الطعام والشراب إلى الاتحاد الأوروبي عانت من انخفاض "كارثي" في النصف الأول من العام بسبب حواجز التجارة المطبقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع تضرر مبيعات لحوم الأبقار والجبن بشكل أكبر.

وخسر منتجو اتحاد الأغذية والمشروبات (FDF) ملياري جنيه إسترليني في المبيعات ، وهو انخفاض في الإيرادات لا يمكن تعويضه من خلال زيادة المبيعات في نفس الفترة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين وأستراليا.

وقال دومينيك جودي ، رئيس التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات: "إن العودة إلى النمو في الصادرات إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي هي أخبار مرحب بها ، لكنها لا تعوض الخسائر الكارثية التي بلغت ملياري جنيه إسترليني في المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي. إنه يوضح بوضوح الصعوبات الجسيمة التي لا يزال المصنعون يواجهونها في صناعتنا والحاجة الملحة إلى دعم متخصص إضافي. "

وقال إن الصعوبات التي تواجه مصنعي الأغذية والمشروبات البريطانيين والمزارعين قد تفاقمت بسبب نقص سائقى الشاحنات وعمال المستودعات ، مما أدى إلى اختناق سلسلة التوريد.

وقال جودي: "في الوقت نفسه ، نشهد نقصًا في العمالة عبر سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات من المزرعة إلى المائدة في المملكة المتحدة ، مما أدى إلى وجود مساحات فارغة على أرفف المتاجر في المملكة المتحدة ، وتعطيل عمليات التسليم وانخفاض الإنتاج. ما لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلات ، ستتأثر قدرة الشركات على تلبية طلبات التصدير الحيوية."

وقالت الصحيفة إنه حسب فئة المنتج ، كان أكبر انخفاض في المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي في منتجات الألبان واللحوم: انخفضت صادرات لحوم البقر بنسبة 37٪ ، وانخفضت الأجبان بنسبة 34٪ ، وانخفضت منتجات الألبان والقشدة بنسبة 19٪ في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بما يعادل ستة أشهر في 2019.

الصحف الإيطالية والإسبانية

العواصف والأمطار تدمر المنازل والسيارات فى إسبانيا بسبب ظاهرة دانا

أعلنت بعض المناطق فى إسبانيا حالة التأهب بسبب ظاهرة دانا الجوية التى تسببت فى سقوط أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بموجة من البرد، وخاصة فى جزر البليار وكتالونيا وأراجون ونافارا التى أعلنت حالة تأهب"خطر كبيير"، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصفة سيطرت على فيناروز، وسقط الكثير من الماء حتى فاض وادي الترياتور، وسجل رقم تاريخي في إسبانيا 159 لترًا للمتر المربع في الساعة، وأدى ذلك إلى محاصرة ما يصل إلى 25 شخصا في السيارات والمنازل، ورغم استمرار عمليات الإنقاذ براً وجواً، إلا أن السيارات كان ينتهى بها المطاف فى البحر، كما أن العواصف أدت إلى انهيار المنازل .

ما تسببت ظاهرة دانا في وقوع 41 ألف ضربة صاعقة وأمطار غزيرة جدًا في الساعات الأخيرة في مناطق واسعة من شبه الجزيرة ، خاصة في الوسط والداخلية الشرقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت).

في كثير من النقاط كانت شدة هطول الأمطار غزيرة، حيث سلطت الضوء على 95 لترًا لكل متر مربع تم جمعها في مرصد داروكا (سلسلة جبال أيبيريا في سرقسطة) ، 43 منها في ساعة واحدة فقط، مما يجعل 1 سبتمبر أكثر الأيام ممطرة في هذا القرن، مع الأخذ في الاعتبار أن المدينة لديها سلسلة من أكثر من قرن من التاريخ.

كما أجبرت العاصفة على تعليق خدمة السكك الحديدية بين منطقتى تيرويل وسرقسطة ، بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن موسم الأمطار الذي يؤثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بكثافة خاصة. وفقًا لما أوردته وكالة السكك الحديدية ، نتيجة للأمطار ، تأثر القطار الذي غادر تيرويل إلى سرقسطة في الساعة 06.25 على متنه 6 ركاب ، تم نقلهم براً بسبب انقطاع حركة المرور ، وكذلك الخدمة التي غادرت 08.14 من عاصمة أراغون إلى فالنسيا مع 41 مسافرًا.

أوروبا إكسبريس.. قطار يسافر عبر 26 دولة فى 36 يوما لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ

يغادر قطار مميز للغاية لشبونة اليوم في رحلة فريدةن فإنه سيسافر عبر 26 دولة ، وسيتوقف في أكثر من 100 بلدة ومدينة ، بما في ذلك مدينة ديل كامبو (بلد الوليد) ومدريد ، خلال رحلة مدتها 26 يومًا وستكون وجهته النهائية باريس. حيث من المتوقع أن تصل في 7 أكتوبر.

قالت صحيفة "اوستلير" الإسبانية إن هذا القطار أُطلق عليه اسم "أوروبا اكسبريس" Connecting Europe Express لأنه يهدف إلى ربط القارة القديمة في هذه السنة الأوروبية للسكك الحديدية 2021، كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية وسيلة النقل هذه لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ و بحاجة إلى قطاع سكك حديدية أوروبي قوي.

ووقال أندرياس ماتا ، رئيس الجماعة الأوروبية للسكك الحديدية (CCFE) ،إن قطاع السكك الحديدية الأوروبي له تأثير قوى على تغير المناخ ، و"أمرًا حيويًا لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ".

ستكون ليوبليانا إحدى المحطات البارزة ، لربط البرتغاليين (النصف الأول من عام 2021) والسلوفيني (النصف الثاني من عام 2021) والفرنسية (النصف الأول من عام 2022) برئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

على طول الطريق ، تم التخطيط للعديد من الأحداث للترحيب بالقطار في المحطات في جميع أنحاء أوروبا ، كما أوضحت المفوضية الأوروبية.

وقالت مفوضة النقل الأوروبية أدينا فاليان إنه أيضًا مستقبل أوروبا ، طريقنا للتخفيف من تغير المناخ ودفع الانتعاش الاقتصادي من الوباء ، مع بناء قطاع نقل محايد للكربون،مضيفة"لقد شكلت السكك الحديدية تاريخنا المشترك الغني".

وقالت فاليان أنه في الأسابيع المقبلة ، سيصبح قطار أوروبا اكسبريس مختبرًا ويستضيف منتدى مستمرًا للنقاش العام حول كيفية جعل السكك الحديدية وسيلة النقل المفضلة لكل من الركاب والشركات.

ويتألف قطار أوروبا اكسبريس من ثلاثة عربات مختلفة ،الإيبيرية والقياسية والبلطيقية، للتكيف مع مقاييس المسار المختلفة ، وهى مبادرة أيضًا إظهار "التعاون الممتاز" الموجود بين شركات السكك الحديدية ومديري البنية التحتية.

كما تحتوى العربة القياسية على عربة ، تقدمها شركة MAV المجرية ، والتي ستستضيف معرضًا متنقلًا ؛ آخر لاستخدامه في المؤتمرات ، من الشركة الفرنسية SNCF ، سيارة مطعم ، من FS الإيطالية ؛ سيارة نائمة ، من ÖBB (النمسا) ، بالإضافة إلى عربتين عاديتين مع مقاعد من DB الألمانية و SBB السويسرية.

تعد مبادرة أوروبا اكسبريس نتيجة للتعاون بين المفوضية الأوروبية ومجموعة السكك الحديدية الأوروبية (CCFE) ومشغلي السكك الحديدية الأوروبيين ومديري البنية التحتية والعديد من الشركاء الآخرين على المستوى المحلي ومستوى الاتحاد الأوروبي.

رئيس حكومة إيطاليا: نسير نحو إلزامية التطعيم وسنعطى الجرعة الثالثة

أكد رئيس حكومة إيطاليا ماريو دراجى أن البلاد تتجه نحو التطعيم الإجبارى ونحو إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لوباء كورونا ، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

كما أعلن رئيس الحكومة عن "تمديد استخدام بطاقة المرور الخضراء"، وقال "أنا ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا نتحدث عن هذا الأمر منذ بعض الوقت، وتوجهنا نحو الـ: نعم، سيتم تمديد العمل بها".

وأوضح دراجى أنه "لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بالضبط والقطاعات التي يجب أن تحصل عليها أولاً، سنقوم بإعداد غرفة مراقبة حسب طلب السيناتور ماتيو سالفينى".

وأضاف دراجى "حملة التطعيم مستمرة وفي نهاية سبتمبر سيكون لدينا 80٪ من السكان (فوق 12 سنة) تم تطعيمهم. اليوم وصلنا بالفعل إلى 70٪. أنا واثق من أننا سنصل إلى هدف 80٪ بحلول النهاية. من الشهر، هذا يريح الانتعاش الاقتصادي ويعود الطلاب إلى الفصول الدراسية ".

وجدد رئيس الحكومة دعوة السكان للتطعيم ، لأنه عمل من أعمال الحماية الفردية و "التضامن مع الآخرين" ، وأبدى تضامنه مع الصحفيين والأطباء والسياسيين الذين هاجمتهم في الأيام الأخيرة جماعات ترفض اللقاحات، وقال "أريد أن أعبر عن تضامني التام مع أولئك الذين تعرضوا لهجوم من قبل معارضي اللقاح ، وهو عنف شنيع وجبان بشكل خاص عندما يمارس ضد أولئك الذين يبلغون وأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء". وشدد على أن من أولويات الحكومة العودة إلى الفصول الدراسية في ظروف آمنة ، لوضع حد للتعلم عن بعد ، واحتفل بأن "91.5٪

وقال سبيرانزا: "في الوقت الحالي ، هناك نقاش سيؤدي إلى الموافقة على تلقيح الجرعة الثالثة. أعتقد أنه سيكون في نهاية هذا الشهر ، سيبدأ مع الأشخاص الذين لديهم استجابة مناعية أكثر هشاشة".