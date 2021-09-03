الحرس الوطنى الروسى: قضينا على 250 مسلحا شمال القوقاز خلال 5 سنوات

وكالات الأنباء

أكد الحرس الوطنى الروسى، القضاء على 250 مسلحا بشمال القوقاز الروسى وتدمير 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية فى الفترة ما بين عامى 2016 و2021.

وذكر المكتب الصحفى للحرس الوطنى الروسى، فى بيان اليوم الجمعة، نقلته "روسيا اليوم"، أنه في الفترة من 2016 وحتى 2021 قامت المجموعة الموحدة لقواته في أراضي شمال القوقاز الروسي بأكثر من 4 آلاف عملية خاصة، تم خلالها القضاء على 250 مسلحا والعثور على 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية و193 ساحة لتجمع المسلحين و517 مخبأ.

وأضاف البيان:" أنه تم خلال الفترة الزمنية نفسها أيضا مصادرة أكثر من 4 آلاف و500 قطعة من الأسلحة النارية وحوالي 300 ألف قطعة ذخيرة مختلفة وأكثر من طن متفجرات".

وأشار البيان إلى أن الحرس الوطني الروسي يتعاون بنشاط من قوات مكافحة الإرهاب في الدول الأخرى، موضحا أن أفراده زاروا أكثر من مرة عدة دول للتدريب على مكافحة الإرهاب.