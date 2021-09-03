التعليم تخصص 340 لجنة سير لـ 141 ألف طالب لعقد امتحان الدور الثانى للثانوية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أنه يؤدى الامتحانات فى الدور الثانى قرابة 141000 طالب وطالبة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

وتبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.