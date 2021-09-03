الاتحاد الأوروبى: سنتحاور مع "طالبان" ولكن بشروط صارمة

وكالات الأنباء

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن التكتل سيتحاور مع حركة طالبان، لكن بشروط صارمة، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوريل في تصريحات، أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها طالبان.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهو ما لا يعني الاعتراف بها وإنما سيكون حوارا عمليا".

وذكر أن هذا الحوار سيزيد وفقا لسلوك الحكومة، على سبيل المثال عدم تحول أفغانستان إلى "قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان" واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس 2021، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول ، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.