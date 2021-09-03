اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من اقتراب مجاعة كبرى فى أفغانستان

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:53 م
الأمم المتحدة تحذر من اقتراب مجاعة كبرى فى أفغانستان الامين العام للأمم المتحدة جوتيريش
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت منظمة الأمم المتحدة من اقتراب أزمة غذاء فى أفغانستان، مشيرة أن مخزون المواد الغذائية هناك قد ينفد فى أقرب وقت هذا الشهر.

وقال رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية فى أفغانستان، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد، وإن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

وشدد الأكبروف على أنه "من المهم للغاية أن نمنع أفغانستان من الانزلاق إلى كارثة إنسانية أخرى، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها هذا البلد الآن، ودعم خدمات الغذاء والصحة والحماية والمواد غير الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "مخزون برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان سينفد بحلول نهاية سبتمبر، في غياب 200 مليون دولار من التمويل الطارئ".

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية، كما أن مخزون الغذاء المحلي قد استنفد بالفعل بشكل خطير، بسبب الجفاف الذي أثر على إمدادات المحاصيل الحيوية مثل القمح.

 

 

 


الامم المتحده

افغانستان

الوضع فى افغانستان

مجاعه فى افغانستان

اخبار افغانستان

افغانستان الان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية البريطانى ونظيره الباكستانى يبحثان مستقبل أفغانستان

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:10 م

دراسة تكشف كيف ستصبح أفغانستان مرتعا للجماعات الإرهابية تحت سيطرة طالبان

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 02:00 ص

طالبان: الصين ستبقي سفارتها في أفغانستان وستزيد مساعداتها

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:10 ص

سيطرة الديمقراطيين فى الكونجرس تحصن الرئيس الأمريكى من العزل.. زعيم الجمهوريين: بايدن لن يقال من مجلس تحت سيطرة حزبه.. ماكونيل: التجديد النصفى "يوم الحساب" لفوضى كابول.. ونواب: ما حدث فى أفغانستان حصيلة 20 عام

الخميس، 02 سبتمبر 2021 11:00 م

واشنطن تطالب بإقامة حكومة شاملة فى أفغانستان تتضمن تمثيلا للنساء

الخميس، 02 سبتمبر 2021 09:55 م

الأمم المتحدة تعلن استئناف الخدمات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان

الخميس، 02 سبتمبر 2021 09:46 م

موسكو: سندرس مسألة الاعتراف بسلطة طالبان فى أفغانستان بعد تشكيل حكومة هناك

الخميس، 02 سبتمبر 2021 08:00 م

مسئولون أوروبيون: أزمة أفغانستان أظهرت أن أوروبا لا تمتلك إمكانيات عسكرية كافية

الخميس، 02 سبتمبر 2021 06:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة