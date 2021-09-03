استطلاع: نسبة عدم الرضا عن بايدن ترتفع لـ67% بعد تداعيات أفغانستان

كتبت: نهال أبو السعود

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 43 بالمائة بينما ارتفعت نسبة عدم الرضا عن أداء الإدارة الي 67% وسط تداعيات الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان ، وفقا لصحيفة ذا هيل.

جاءت الموافقة الجديدة لبايدن أقل بست نقاط من استطلاع سابق في أغسطس ، والذي حصل على نسبة موافقة الرئيس عند 49 في المائة.

ووفقا للتقرير، نسبة تأييد بايدن مدفوعة إلى حد كبير بتخفيف الدعم بين الديمقراطيين والمستقلين، حيث يوافق 36 % من المستقلين على الوظيفة التي يؤديها بايدن ، مقارنة بـ 55% ممن لا يوافقون.

وفي الوقت نفسه ، وافق 85 في المائة من الديمقراطيين على إدارة بايدن الوظيفية ، مقارنة بـ 13 في المائة ممن لا يوافقون، وانخفضت نسبة تأييدخ إلى أقل من 50 % خلال استطلاعات الرأي المتعددة بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية في منتصف أغسطس.

انتهى الصراع في أفغانستان الأسبوع الماضي بعد انسحاب جميع القوات الأمريكية ، منهية بذلك أطول حرب خاضتها أمريكا، بعد ان قامت الولايات المتحدة بإجلاء أكثر من 124000 شخص من أفغانستان ، من بينهم حوالي 5500 أمريكي.

ودافع الرئيس عن الانسحاب في خطاب الثلاثاء ، مشيرا الى إن الجهد كان "نجاحا غير عادي"، وقال: "لن أمدد هذه الحرب إلى الأبد ، ولم أمدد خروجًا إلى الأبد".

ومع ذلك ، تعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب عملية الإخلاء الفوضوية ، والتي أبرزتها المشاهد المروعة في مطار كابول الدولي. والجدير بالذكر أن هجوم شنه فرع من تنظيم داعش خارج بوابة المطار خلف 13 قتيلاً من أفراد الخدمة الأمريكية، كما تعمل الإدارة على إجلاء ما يقرب من 200 أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة آخر القوات.