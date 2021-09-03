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استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت بدءا من 5 سبتمبر الجارى

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 11:20 ص
استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت بدءا من 5 سبتمبر الجارى مصر للطيران - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت، اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجارى بواقع رحلتين يوميا.
 
وأضاف أبو العنين في بيان له، أنه سوف يتم تسيير الرحلات  بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner  والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتى تسع لعدد 309 مقاعد، وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

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