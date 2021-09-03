وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن معظم الضحايا لقوا حتفهم في ولايتي "نيويورك" و"نيوجيرسي"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن حالة الطوارىء في الولايتين من أجل تقديم المساعدات للمتضررين.



وأضاف التلفزيون أنه من المقرر أن يقوم بايدن، في وقت لاحق اليوم، بالتوجه إلى ولاية "لويزيانا" من أجل تفقد الأضرار التي خلفها إعصار "إيدا" بالولاية.