اليوم السابع
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4 سيارات خدمة عملاء متنقلة لخدمة أهالى محافظة الدقهلية تيسيرا على المواطنين

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:44 م
4 سيارات خدمة عملاء متنقلة لخدمة أهالى محافظة الدقهلية تيسيرا على المواطنين سيارات خدمة عملاء متنقلة
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ عن توافر 4 سيارات خدمة عملاء متنقلة تعمل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءًا، بعدد من مناطق المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أيسر وأسرع لهم،  

سيارة خدمة عملاء شرق المنصورة 

- الأسبوع الأول من كل شهر (من يوم 1 وحتى 8 )
 بجانب محطة مياه شرق المنصورة، بجوار حي شرق.
 
-الأسبوع الثاني من كل شهر (من يوم 19 وحتى 15)
بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).
 
-الأسبوع الثالث من كل شهر (من يوم 16 وحتى 22)
 بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).
 
-الأسبوع الرابع من كل شهر (من يوم 23 وحتى نهاية الشهر) 
أمام مأخذ ميت فارس بجوار عزبة الصفيح.
 

سيارة خدمة عملاء غرب المنصورة:

بشارع الجلاء أمام مكتب بريد الجلاء.
 

سيارة خدمة عملاء السنبلاوين:

بطريق المعاهدة - حي الشهيد 
 

سيارة خدمة عملاء طلخا:

أمام محطة رفع صرف صحي رقم 2، بشارع المحكمة الابتدائية القديمة.
 

الدقهلية

مياة الدقهلية

خدمة العملاء لشركة المياة

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