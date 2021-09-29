4 سيارات خدمة عملاء متنقلة لخدمة أهالى محافظة الدقهلية تيسيرا على المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ عن توافر 4 سيارات خدمة عملاء متنقلة تعمل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءًا، بعدد من مناطق المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أيسر وأسرع لهم،
سيارة خدمة عملاء شرق المنصورة
- الأسبوع الأول من كل شهر (من يوم 1 وحتى 8 )
بجانب محطة مياه شرق المنصورة، بجوار حي شرق.
-الأسبوع الثاني من كل شهر (من يوم 19 وحتى 15)
بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).
-الأسبوع الثالث من كل شهر (من يوم 16 وحتى 22)
بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).
-الأسبوع الرابع من كل شهر (من يوم 23 وحتى نهاية الشهر)
أمام مأخذ ميت فارس بجوار عزبة الصفيح.
سيارة خدمة عملاء غرب المنصورة:
بشارع الجلاء أمام مكتب بريد الجلاء.
سيارة خدمة عملاء السنبلاوين:
بطريق المعاهدة - حي الشهيد
سيارة خدمة عملاء طلخا:
أمام محطة رفع صرف صحي رقم 2، بشارع المحكمة الابتدائية القديمة.
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