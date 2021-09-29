4 سيارات خدمة عملاء متنقلة لخدمة أهالى محافظة الدقهلية تيسيرا على المواطنين

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ عن توافر 4 سيارات خدمة عملاء متنقلة تعمل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءًا، بعدد من مناطق المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أيسر وأسرع لهم،

سيارة خدمة عملاء شرق المنصورة

- الأسبوع الأول من كل شهر (من يوم 1 وحتى 8 )

بجانب محطة مياه شرق المنصورة، بجوار حي شرق.

-الأسبوع الثاني من كل شهر (من يوم 19 وحتى 15)

بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).

-الأسبوع الثالث من كل شهر (من يوم 16 وحتى 22)

بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية (أمام محطة المياه).

-الأسبوع الرابع من كل شهر (من يوم 23 وحتى نهاية الشهر)

أمام مأخذ ميت فارس بجوار عزبة الصفيح.

سيارة خدمة عملاء غرب المنصورة:

بشارع الجلاء أمام مكتب بريد الجلاء.

سيارة خدمة عملاء السنبلاوين:

بطريق المعاهدة - حي الشهيد

سيارة خدمة عملاء طلخا:

أمام محطة رفع صرف صحي رقم 2، بشارع المحكمة الابتدائية القديمة.