اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:48 ص
أكرم القصاص
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13 توجيها من إدارات المناطق الأزهرية لشيوخ المعاهد قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:00 ص
13 توجيها من إدارات المناطق الأزهرية لشيوخ المعاهد قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية -أرشيفية
كتب لؤى على

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أصدرت الإدارات التعليمية بالأزهر الشريف توجيهات للمعاهد الأزهرية، وذلك في إطار استعدادات المعاهد لبدء العام الدراسي والذى سينطلق يوم السبت 9 أكتوبر، وذلك على النحو الآتى:
 
1- التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بها.
 
2- التأكد من أن جميع العاملين قد أخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا.
 
3- التأكد من وجود دفتر للزيارات داخل كل معهد.
 
4- التأكيد على تعقيم الفصول ودورات المياه .
 
5- التأكيد على البدء في عمل سجل خاص للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022. 6 - التأكيد على البدء في عمل سجل عام للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022.
 
7- التأكيد على توزيع العمل على جميع العاملين بالمعهد.
 
8- عدم إسناد دفتر الحضور والانصراف للوكيل الثقافي بالمعهد وخاصة تخصص العلوم والرياضيات.
 
9- التأكيد علي البدء في إعداد جدول الحصص.
 
10- التأكيد على الجميع بان يقوم كل موظف بالعمل المسند إليه من قبل إدارة المعهد ولا يتدخل في عمل الآخر.
 
11- إسناد الإشراف على معلمي المواد لأقدم معلم كل في تخصصه.
 
12- التأكيد على المعاهد الابتدائية سرعة الانتهاء من التنسيق وتجهيز فصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
 
13- التأكيد على شيخ المعهد وشئون العاملين بإعداد قاعدة البيانات لجميع العاملين للعام الدراسي 2021 / 2022.

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

بدء الدراسة

الازهر

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