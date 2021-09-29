13 توجيها من إدارات المناطق الأزهرية لشيوخ المعاهد قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها

أصدرت الإدارات التعليمية بالأزهر الشريف توجيهات للمعاهد الأزهرية، وذلك في إطار استعدادات المعاهد لبدء العام الدراسي والذى سينطلق يوم السبت 9 أكتوبر، وذلك على النحو الآتى:
1- التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بها.
2- التأكد من أن جميع العاملين قد أخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا.
3- التأكد من وجود دفتر للزيارات داخل كل معهد.
4- التأكيد على تعقيم الفصول ودورات المياه .
5- التأكيد على البدء في عمل سجل خاص للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022. 6 - التأكيد على البدء في عمل سجل عام للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022.
7- التأكيد على توزيع العمل على جميع العاملين بالمعهد.
8- عدم إسناد دفتر الحضور والانصراف للوكيل الثقافي بالمعهد وخاصة تخصص العلوم والرياضيات.
9- التأكيد علي البدء في إعداد جدول الحصص.
10- التأكيد على الجميع بان يقوم كل موظف بالعمل المسند إليه من قبل إدارة المعهد ولا يتدخل في عمل الآخر.
11- إسناد الإشراف على معلمي المواد لأقدم معلم كل في تخصصه.
12- التأكيد على المعاهد الابتدائية سرعة الانتهاء من التنسيق وتجهيز فصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
13- التأكيد على شيخ المعهد وشئون العاملين بإعداد قاعدة البيانات لجميع العاملين للعام الدراسي 2021 / 2022.
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