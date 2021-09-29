اليوم السابع
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10 معلومات عن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بعد إشرافه على مطرانية أسوان

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:00 ص
10 معلومات عن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بعد إشرافه على مطرانية أسوان الأنبا باخوم
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى كلمته في تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان أن "إيبارشية أسوان، سيكون مشرفًا عليها نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا هناك".

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها...
 

1 - ولد بالأقصر فى 24 فبراير 1953 م.

2 - حصل على دبلوم المعهد الصحي بأسيوط عام 1974 م.

3 - تاريخ الكهنوت: 18 يوليو 1979 م.

4 - سيم قمصًا في 20 ديسمبر 1980 م.

5 - عيَّنهُ قداسة البابا شنودة الثالث أمينًا لدير مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب) عام 1980 م.

6 - في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة.

7 – تولى رئاسة المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية (دورة 2015/2018 م.)، عن دائرة الوجه القبلي والجيزة وأفريقيا.

8 - تاريخ الرهبنة: 22 أغسطس 1978 م.

9 - من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون.

10 - أسماء قبل الأسقفية: الراهب القمص باخوم الأنبا بيشوى، والراهب القمص باخوم الرزيقى.

11 - تاريخ الرسامة أسقفًا: 22 يونيو 1986 م.

12 - رُسِمَ بيد البطريرك صاحب الغبطة قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا باخوم

مطرانيه اسوان

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