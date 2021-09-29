اليوم السابع
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وزير العدل يقرر إنشاء محكمة دمياط الجزئية وأخرى للأسرة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:23 م
وزير العدل يقرر إنشاء محكمة دمياط الجزئية وأخرى للأسرة المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قرر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة دمياط الجديدة الجزئية، تتبع محكمة دمياط الابتدائية، تختص بنظر قضايا (المدني الجزئي والجنائي الجزئي) الواقعة بدائرة مدينة دمياط الجديدة، والتي كانت تنظر بمحكمة كفر سعد الجزئية، ومأمورية كفر سعد الكلية.

وتضمن القرار رقم 6083 لسنة 2021 بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة دمياط الجديدة الجزئية تتبع محكمة دمياط الابتدائية ويكون مقرها مبنى محكمة دمياط الجديدة الكائن المجاورة الرابعة، الحي الرابع، العمارة رقم 114.

وتنشأ محكمة أسرة دمياط تتبع محكمة دمياط الابتدائية، تختص بنظر القضايا الواقعة بدائرة مدينة دمياط الجديدة والتي كانت تنظر بمحكمة كفر سعد الجزئية ومأمورية كفر سعد الكلية.

قرار وزير العدل 6083
قرار وزير العدل 6083

 

تابع قرار وزير العدل 6083
تابع قرار وزير العدل 6083

 

وقرر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الزرقا الجزئية وجلسات محكمة أسرة الزرقا ومكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى مبنى محكمة الزرقا الجزئية "الجديد" الكائن في 2 عمارات بنك الإسكان والتعمير بشارع صلاح سالم بجوار بريد الزرقا بدمياط بدلا من المقر الحالي.

وتضمن القرار رقم 6084 لسنة 2021، بان يتم تنفيذ القرار اعتبارا من 2 أكتوبر وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار

 

 

 

قرار وزير العدل 6084
قرار وزير العدل 6084

تابع قرار وزير العدل
تابع قرار وزير العدل


محكمة جزئية

محكمة دمياط الابتدائية

نظر قضايا

وزير العدل

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