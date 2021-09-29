وزير العدل يقرر إنشاء محكمة دمياط الجزئية وأخرى للأسرة

كتب إبراهيم قاسم

قرر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة دمياط الجديدة الجزئية، تتبع محكمة دمياط الابتدائية، تختص بنظر قضايا (المدني الجزئي والجنائي الجزئي) الواقعة بدائرة مدينة دمياط الجديدة، والتي كانت تنظر بمحكمة كفر سعد الجزئية، ومأمورية كفر سعد الكلية.

وتضمن القرار رقم 6083 لسنة 2021 بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة دمياط الجديدة الجزئية تتبع محكمة دمياط الابتدائية ويكون مقرها مبنى محكمة دمياط الجديدة الكائن المجاورة الرابعة، الحي الرابع، العمارة رقم 114.

وتنشأ محكمة أسرة دمياط تتبع محكمة دمياط الابتدائية، تختص بنظر القضايا الواقعة بدائرة مدينة دمياط الجديدة والتي كانت تنظر بمحكمة كفر سعد الجزئية ومأمورية كفر سعد الكلية.



قرار وزير العدل 6083



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وقرر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الزرقا الجزئية وجلسات محكمة أسرة الزرقا ومكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى مبنى محكمة الزرقا الجزئية "الجديد" الكائن في 2 عمارات بنك الإسكان والتعمير بشارع صلاح سالم بجوار بريد الزرقا بدمياط بدلا من المقر الحالي.

وتضمن القرار رقم 6084 لسنة 2021، بان يتم تنفيذ القرار اعتبارا من 2 أكتوبر وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار



قرار وزير العدل 6084



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