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وزير السياحة يستعرض مستجدات الأعمال بمشروع الكباش واحتفالية الأقصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:22 م
وزير السياحة يستعرض مستجدات الأعمال بمشروع الكباش واحتفالية الأقصر طريق الكباش
كتب محمد أسعد

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عقد اليوم الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ومساعدي الوزير للشؤون الهندسية والفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي و مدير عام ادارة تطوير المواقع الاثرية و المتاحف، و ممثلي اعضاء الشركة المنفذة للاحتفالية.

و خلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، و ذلك تنفيذا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

و في سياق متصل، اجتمع الدكتور خالد العناني مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض و مناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين و الاسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.


وزارة السياحة والآثار

طريق الكباش

الأقصر

الآثار المصرية

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