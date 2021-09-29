وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر.. ويؤكد: جيل أكتوبر الجديد يحمى ويبنى

كتب على عبد الرحمن

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.



وأكد جمعة، فى بيان اليوم، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، وأن جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضًا يبني ويحمي، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.



كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجه تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "روح أكتوبر فى الفداء والتضحية هى روح قواتنا المسلحة فى مواجهة الإرهاب فألف تحية لها".







