وزارة الصحة: ربع المصريين مدخنون ونصفهم يتعرضون للتدخين السلبى

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة مايسة حمزة نيابة عن الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عن دور الدراما فى مكافحة التبغ، إن وزارة الصحة والسكان تعمل بكل جهد للحد من ظاهرة انتشار التدخين بكل صوره، فقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2013.

وأضافت لقد التزمت وزارة الصحة بتطبيق سياسات تلك الاتفاقية، وشاركت مصر فى رصد استهلاك التبغ وحماية المواطنين من أضراره وتقديم المساعدة والدعم للإقلاع عن التدخين ووضع عبارات تحذيرية على عبوات السجائر وحظر الإعلان نهائيا عن منتجات التبغ، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن ما يقرب من ربع المصريين 22.8% من مستخدمى التبغ الحاليين، وأن ما يقرب من نصف المصريين البالغين يتعرضون للتدخين غير المباشر بنحو 48.9%.