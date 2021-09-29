هنا دهست منة الله طالبة أسيوط بسيارة نقل .. والأسرة تستعد لتشييع الجثمان

أسيوط-هيثم البدري

أعلنت أسرة منه الله، صباح اليوم الأربعاء خبر وفاتها، والذى جاء على لسان والدها هشام حسن ثابت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعد قيام سيارة نقل بدهسها أثناء عبورها الطريق فى أسيوط .

وكتب هشام حسن ثابت والد الطفلة "منة الله" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتى منة الله هشام.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مكان الحادث بمنطقة المعلمين وكانت منه وشقيقتها خرجا يوم 22 أغسطس الماضى لحضور تمرين سباحة وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد وجدا سيارة نقل توقفت وبشكل مفاجئ تحركت السيارة النقل بشكل سريع مما أدى إلى سقوط "منة الله" أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها.