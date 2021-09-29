هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب محافظة نينوى بالعراق

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن الهزة الأرضية سجلت صباح اليوم وبلغت قوتها "4" درجات، حيث تبعد (26) كم شمال شرق ربيعة من محافظة نينوى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة.

ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.