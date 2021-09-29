"نظافة القاهرة" تتعاقد مع شركة هولندية لتوريد 20 مكنسة ضخمة لشفط المخلفات

كتب سيد الخلفاوى

تستعد هيئة نظافة القاهرة لاستلام 20 مكنسة حديثة لشفط المخلفات من الشوارع، وحماية العمال من ملامسة المخلفات خلال تنظيف الشوارع، خاصة بالتزامن مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد تجربة المكنسة فى شوارع العاصمة.



من جانبه وقع اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عقود توريد المعدات مع أحد مسؤولي الشركة التي تقوم بتوريد معدات الكنس الآلي الحديثة التي تعاقدات مع الهيئة، لتوريد المعدات من هولندا ، و ناقش خطوات إنهاء إجراءات الشحن من هولندا، وتم مراجعة العقود المالية، بحضور سحر علام رئيس الإدارة المركزية المالية بالهيئة وعبد الرحمن خليل مدير عام الشؤون القانونية.



وبدأت هيئة نظافة القاهرة فى تجربة معدات جديدة لكنس الشوارع لرفع كفاءة الخدمة ومستوى النظافة بالشارع، حيث تم تجربة استخدام مكنسة كهربائية ضخمة لشفط الاتربة والمخلفات، بالإضافة لحماية العمال ومساعدتهم على العمل .



وذكرت هيئة نظافة القاهرة ، أن هناك نوعين من المركبات الجديدة بديلة "المقشة" الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط، بالإضافة للمكانس الضخمة المحمولة على سيارات ربع نقل.







