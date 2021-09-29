نائب محافظ القاهرة يناقش إجراءات تسريع ملف التصالح على مخالفات البناء

كتب سيد الخلفاوى

عقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا لمناقشة إجراءات تسريع انهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء ونزول المعاينات، بحضور اللواء محمد حنفى، السكرتير العام لمحافظة القاهرة ونقيب المهندسين بالقاهرة ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية ورؤساء لجان التصالح.



وناقش الاجتماع عدة محاور هامة بشأن التصالح على مخالفات البناء، وكذلك عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة خلال الفترة الماضية بالإضافة لمناقشة الملفات التى تم الإنجاز فيها بشكل نهائى وتذليل العقبات التى تواجه المختصين فى إتمام بعض ملفات التصالح والسعى لإيجاد حلول جذرية لها لسرعة تنفيذ الإجراءات للتسهيل على المواطن .



وأوضح نائب المحافظ، أن إجمالى طلبات التصالح التي تقدم بها سكان أحياء المنطقة الشرقية بلغت 118 ألف طلب تصالح، وتم تحصيل مبالغ جدية التصالح بإجمالى مليار و950 مليون جنيه، قائلا: هناك توجيه من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحل المشاكل المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء وتم عقد ورش عمل لشرح تفاصيل القانون، وتسريع عمل لجان المعاينة.



وأضاف المهندس إبراهيم صابر، أنه لن يتم قبول طلبات التصالح على مخالفات الجراجات، قائلا: الجراج جراج وهناك آلية للتعامل مع مخالفات الجراجات التي يصعب إزالتها، لافتا إلى أنه تم فتح 209 جراج بالعقارات كانت مغلقه، في أحياء المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتم ضد من يغلق الجراج ويتم تحويله للنيابة.