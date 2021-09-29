نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض نسب التنفيذ لمشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً تنسيقياً بخصوص متابعة مشروعات حياة كريمة، بالقنطرة شرق والموقف الحالى لتنفيذ أعمال كافة المرافق بتلك المشروعات واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وممثلى القطاعات والخدمات المختلفة ورؤساء القرى المدرجة بالمبادرة.

تم خلال الاجتماع استعراض من نسب تنفيذ بتلك المواقع والإنتهاء منها طبقاً للمخططات الزمنية الموضوعة، حيث من المقرر الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بقرى ( الأبطال- التقدم - جلبانة – القنطرة شرق الجديدة) منتصف شهر أكتوبر القادم ، والانتهاء من إنشاء نقاط الاسعاف بقرى ( الامل – الأبطال) ووادى التكنولوجيا وكوبرى السلام والجدي) أول ديسمبر القادم.

كما تم مناقشة الإنتهاء من رفع كفاءة مركز شباب جلبانة والتقدم والأبطال منتصف أكتوبر القادم، والمجمعات الزراعية بقرى (الأبطال – التقدم– السلام- جلبانة ) أول ديسمبر المقبل، وأن جميع المبانى الجديدة التي تم إنشاءها ضمن مبادرة حياه كريمة بقرى القنطرة شرق سوف تزود بوحدات الطاقة الشمسية فوق الاسطح لتوفير مصدر للطاقة كأحد الحلول المبتكرة لتوفير الطاقة في حال انقطاع الكهرباء أو كمصدر دائم للتغذية بالكهرباء.

واشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقطاع القناة، إلى ضرورة وضع حلول بديلة ودراستها لسرعة تنفيذ الأعمال الراهنة والمعتمدة على تشغيل محطة الأبطال، مشيراً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتوصيل شبكة المياه إلى كل التوابع الأمر الذى يحتاج إلى تضافر كافة الجهود وإعداد كافة الدراسات لتوصيل المياه لجميع توابع القنطرة شرق بما يتناسب مع طبيعة التجمعات السكنية الفريدة.

وأكد عصام خلال الاجتماع وفقا لتوجهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، بإستمرار الاجتماعات التنسيقية خلال تنفيذ الأعمال لسرعة ايجاد الحلول وحل أى معوقات قد تطرأ من خلال التنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة).



نائب محافظ الاسماعيلية



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