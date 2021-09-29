اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:01 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:07 م
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب
الإسكندرية _ جاكلين منير

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم، مركز الإسكندرية للتدريب ATC  بمبنى الديوان العام، وذلك لمتابعة عدد من الدورات التدريبية المقدمة بالمركز في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المركز يهدف إلى تنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب AT، وأحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وجميع الجهات المختصة.

وأشار الضيوف بالمستوي الذي وصل اليه مركز التدريب الذي يعد من أكبر مراكز التدريب بمدينة الثغر  .

 

 

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (2)
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (2)

 

صورة تذكارية للحضور
صورة تذكارية للحضور

 

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات

 

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (3)
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (3)

 

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (4)
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (4)

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (1)
نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب (1)

 


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