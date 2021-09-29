نائب محافظ الأقصر يشهد لقاء تعريفى لمنتدى الأعمال الأول لمشروع نساء مصريات

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات اللقاء التعريفي لمنتدي الأعمال الأول بالأقصر لمشروع نساء مصريات (رائدات المستقبل) والذي تنظمه مؤسسة بلان انترناشيونال، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة فرع الأقصر والممول من مؤسسة سويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد يوسف، ومحمود شفيق مدير مكتب بلان قنا، وعماد الشعراوي مدير مشروع نساء رائدات المستقبل، وممثلي المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

ويستهدف اللقاء تعريف نحو 35 سيدة وفتاة بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص العمل عبر التدريب ومن خلال المنح والقروض لبدء تنفيذ المشروعات حيث يتم خلال اللقاء عقد طاولة مستديرة لبعض المؤسسات المالية لعرض خدماتها وما تقدمه من دعم للمشروعات بالأقصر.

وأكد نائب المحافظ، على تقديم المحافظة لكافة اوجه التعاون لمثل هذه الفاعليات الخاصة بقضايا تمكين المرأة لافتا إلي ضرورة العمل علي تهيئة فرص جديدة للأجيال القادمة والسعي لتنفيذ مشروعات تنمية مستدامة مع الاستعانة بالأفكار الجديدة وأهل الخبرة في المشروعات التي تعمل علي تنمية الاقتصاد، مع اتباع الاجراءات القانونية والادارية السليمة.

يشار الي ان مشروع نساء رائدات المرحلة الثانية يتم تنفيذه في (الاقصر وارمنت) ويستهدف المساهمة في تعزيز بيئة اقتصادية أكثر شمولية وتمكينًا في مصر من خلال الترويج الفعال للمساواة المهنية في الحصول على العمل وفي العمل بين النساء والرجال، ويستهدف المشروع حصول 400 فتاة شابة في الأقصر على فرص عمل ذاتية مستدامة من خلال التدريب على المهارات الحياتية ومهارات تنظيم المشروعات المراعية للاعتبارات النوعية، بالإضافة إلى الحصول على الدعم المالي.



حضور لقاء تعريفي لمنتدي الأعمال الأول بالأقصر لمشروع نساء مصريات



فعاليات لقاء تعريفي لمنتدي الأعمال الأول بالأقصر



لقاء تعريفي لمنتدي الأعمال الأول بالأقصر لمشروع نساء مصريات