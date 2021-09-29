اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:32 م
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معرض ديارنا للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر يستقبل الزوار بمنتجات عارضين من 13 محافظة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:00 م
معرض ديارنا للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر يستقبل الزوار بمنتجات عارضين من 13 محافظة معرض ديارنا
كتب مدحت وهبة

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يستمر معرض ديارنا للأسر المنتجة بـ 6 أكتوبر الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعىُ، فى استقبال الزوار، حيث يتضمن المعرض منتجات 380 عارضا، بـ 13 محافظة وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية

ويأتى تنظيم المعرض فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية

‎كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت معرض ديارنا للاسر المنتجة ب 6 اكتوبر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية ويستمر حتى أول أكتوبر ،حيث يتضمن منتجات المعرض،"، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.


وزارة التضامن

معرض ديارنا

منتحات معرض ديارنا

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