معرض تراثنا يستضيف فنانى مبادرة "صنايعية مصر".. بالتعاون مع وزارة الثقافة

كتب إسلام سعيد

يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات في نسخته الحالية 2021 -المقرر انطلاق فعالياتها السبت 9 أكتوبر- خريجي الدفعة الأولى من فنانى مبادرة "صنايعية مصر"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف الحفاظ على ملامح ومفردات الهوية المصرية من خلال تكوين جيل جديد من المبدعين والحرفيين المهرة ودعمهم ماليا وفنيا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق مع وزارة الثقافة بتقديم الدعم الفني لمبادرة صنايعية مصر بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المجانية في مجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء متخصصين من الجهاز لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كثيفة العمالة خاصة للشباب والمرأة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالوصول للعاملين في هذا القطاع واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لدينا بوفرة للوصول إلى منتج مصري خالص يحمل طابع حضارتنا العريقة وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت "جامع" أن معرض تراثنا سيستضيف خريجي الدفعة الأولى من مبادرة "صنايعية مصر" بتخصيص جناح متميز لهم، لعرض باكورة منتجاتهم، مشيدة بالمشغولات والمنتجات الخاصة بالخريجين، والتي استعرضتها في حفل تكريم الأسبوع الماضي بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في كلمتها أثناء تخريج الدفعة الأولى من خريجى المبادرة بالتعاون الذى تم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات في تحويل القدرات الفنية لشباب المبدعين إلى مشروعات ناجحة ذات جدوى اقتصادية ومنتج مميز قادر على المنافسة. وأشارت إيناس عبد الدايم إلى أن كافة المتخرجين سيشاركون في الدورة الحالية من معرض تراثنا وأنه قد تقرر أن يتم تخصيص عائدات بيع منتجات المتدربين المشاركين فى معرض تراثنا لهم كدعم من وزارة الثقافة في بداية مشوارهم العملي، موضحة أن المبادرة تعتبر من أهم المبادرات التى تنظمها وزارة الثقافة وتحظى باهتمام القيادة السياسية وذلك لأن هذه المبادرة تعتمد على إحياء الفنون والحرف التراثية التى تعبر عن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة كما تتيح الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج بما يساهم فى تنمية الاقتصاد القومى للبلاد.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، لإحياء الفنون والحرف التراثية التى تعبر عن الشخصية والهوية المصرية؛ من بينها الخزف والنحاس و"النقش والأركيت" والتطعيم بالصدف وأعمال قشرة الخشب، وكذلك الحلى التراثية؛ ويتم تدريب المشاركين في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تتيح المبادرة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج.