مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب محمود عبد الغنى

وقعت شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بروتوكول تعاون لتقديم مزايا خاصة بالسفر، يأتي ذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية فى دعم كافة قطاعات الدولة.

وقد شهد التوقيع قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، وقام بالتوقيع الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس من جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الكنيسة ومصر للطيران.

وقد أعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيراً إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها.

ومن جانبه أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بهذا التعاون، وأوضح أن هذا البروتوكول يقدم العديد من تسهيلات السفر اللازمة للرحلات و المؤتمرات التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارجها.

وفى نهاية مراسم التوقيع قدم الطيار عمرو نبيل الشكر لقداسة بابا الإسكندرية على حفاوة الإستقبال، متمنيا مزيد من التعاون المثمر.

والجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها الدولية إلى أكثر من 64 مطار دولي في 49 دولة حول العالم ويتكون أسطول مصر للطيرن من أحدث الطرازات التي تتمتع بوسائل الرفاهية والراحة المتميزة.

كما حرصت مصر للطيران على إبرام بروتوكولات تعاون وعلى دعم العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف المجالات داخل المجتمع المدني المصري من منطلق المسئولية المجتمعية، ومن بينها العديد من الأحداث والمؤتمرات الدينية مثل مؤتمر الشباب القبطي ورعاية مسابقات القرآن الكريم وتوقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وغيرها.