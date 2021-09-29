مشروع عملاق علي مساحة 4 آلاف فدان شمال بحيرة قارون

الفيوم رباب الجالى

عقدت اليوم جلسة الاستماع الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي لإنشاء مجمع عملاق لاستخراج الأملاح والمعادن من الساحل الشمالى لبحيرة قارون بالفيوم، التى نظمتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن إميسال.

شهد الجلسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، واستعرض خلالها الدكتور أحمد فهمى استشارى المشروع، نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع العملاق، الذى يقام على مساحة 4 آلاف فدان وعلى 3 مراحل .

حضر الجلسة عدد كبير من الوزارات المعنية والخبراء فى هذا المجال، ونخبة من المتخصصين فى مختلف التخصصات البيئية والزراعية ووكلاء الوزارة ومديرو العموم، ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال " الأنصارى" إن المشروع الجديد، بشراكة مع الشركة المصرية للأملاح والمعادن، ويهدف إلى إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وينفذ باشراف وزارة البيئة، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، أن هناك 5 نقاط محورية الهدف منها اعادة التوازن البيئى للبحيرة منها استخلاص الأملاح ومعالجة مياه الصرف الصحى، والصرف الصناعى، والمحتوى العضوى المؤثر على جودة المياه الواردة للبحيرة، التى أثرت بالسلب عليها والمتغيرات المناخية والأمطار، مؤكداً أن دراسات الخبراء وجهاز شئون البيئة وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، ووزارة الرى والجهات البحثية والاكاديمية أكدت أن جودة مياه بحيرة قارون الان أفضل منها من 10 سنوات، وأن المشروع الجديد لاستخلاص الأملاح من شمال البحيرة يحظى بمتابعة من رئيس الجمهورية شخصياً.