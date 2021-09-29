جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد الوزير بموسكو مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن السفير عبدالعاطي أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون القائم بين مصر وروسيا في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي تقدير بلاده لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور مع مصر حول كافة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عبر عن تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات في المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى بين البلدين، على رأسها مشروع الضبعة ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

كما بحث الجانبان سبل زيادة تدفقات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك على ضوء القرار الروسي الصادر مؤخراً باستئناف رحلات الطيران المباشرة من مختلف المدن الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي ستشهد تكثيفاً في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.