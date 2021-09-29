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مسؤول بالأمم المتحدة: ندعم حياة كريمة بـ120 قرية فى 5 محافظات بصعيد مصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:52 م
مسؤول بالأمم المتحدة: ندعم حياة كريمة بـ120 قرية فى 5 محافظات بصعيد مصر الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قال الدكتور خالد شتيلة مسؤول ببرنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن المنظمة تعمل على دعم مبادرة حياة كريمة فى 120 قرية بـ5 محافظات بصعيد مصر لبناء وتعزيز المرونة المناخية بالصعيد.

ولفت المسؤول الأممى، إلى أن البرنامج يعمل على دعم المزارع المصري، وكذلك السيدات، وأن هناك تداخلات كثيرة لدعم الزراعة فى صعيد مصر بما يتناسب مع العمل المناخي والحفاظ علي البيئة.

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة التى أقيمت، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمناخ، ويأتى ذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

ونظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة د. محمد بيومي مدير برامج البيئة ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي ودكتور خالد شتيلة من برنامج الأغذية العالمى وراوية الدابى مسؤول التواصل ببرنامج الامم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو".


الأمم المتحدة

التنمية المستدامة

الزراعة

صعيد مصر

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