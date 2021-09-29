محاكاة لمكافحة حريق والإخلاء الآمن للمرضى بمبنى مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة

الدقهلية _ شريف الديب

نفذت مركز طب وجراحة العيون وإدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بمبنى مركز طب وجراحة العيون وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واشراف الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد أبو سمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون، ولدكتور أمجد النقراشى، نائب مدير المركز، والمهندسة رشا سيد أحمد، مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناريمان الأتربى، رئيس قسم الجودة، وحاتم عبد القادر، مسئول السلامة والصحة المهنية بالمركز.

وتهدف تجربة المحاكاة إلى تدريب الأطقم الطبية والعاملين بالمركز على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ وتطبيق ذلك عملياً، وجرى تنفيذ التجربة بإشراف فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، وتم تنفيذ المحاكاة تحت إشراف اللوا شريف النحاس، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والمقدم ياسر البردويلى، وكيل ادارة الحماية المدنية ورئيس قسم الإنقاذ البري بالدقهلية، والمقدم أحمد يحيى رئيس قسم الإطفاء، والرائد محمد نور، رئيس قسم الوقاية.

بدأت المحاكاة من خلال إجراء اتصال من إدارة الجامعة بنشوب حريق، وانبعاث أدخنة بكافتيريا المركز تبعه تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخلاء المركز من المرضى بواسطة الأطقم الطبية المدربة والعاملين باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقاط التجمع الآمن، وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف لتنفيذ عملية إنقاذ بعض العاملين المحاصرين في الأدوار العليا، باستخدام معدات الإنقاذ والسلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني، وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة.

وتنفيذ المحاكاة قد سبقه عدة تدريبات مستمرة للعاملين بالمركز على كيفية مواجهة الحرائق، واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ، وهدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء المرضى والأطقم الطبية والعاملين في حالات الطوارئ وبهدف رفع درجة استعداد العاملين بالمبنى لمواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح، طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة مُسبقاً من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعقب تجربة المحاكاة تكريم فريق إدارة الحماية المدنية، لما بذلوه من جهود في تنفيذ تجربة الإخلاء الآمن.



محاكاة لمكافحة حريق والإخلاء الآمن للمرضى (2)



اخماد الحريق خلال التدريب



صورة تذكارية للشماركين فى التدريب



جانب من التدريب



المشاركين فى عملية الاخلاء



محاكاة لمكافحة حريق



الحماية المدنية خلال البرنامج