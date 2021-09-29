محافظ مطروح يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد ويشدد على إنهاء تطعيمات الطلاب

مطروح _ حسن مشالى

عقد مجلس جامعة مطروح، اجتماعه بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، للتأكيد على إنهاء التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب والعاملين بالجامعة مع استقبال العام الدراسي القادم حرصا على سلامة الجميع.

وناقش المحافظ، جهود جامعة مطروح ووضعها على خريطة الجامعات العالمية مع دخولها لمجموعة الجامعات الناطقة بالفرنسية من خلال برنامجين للغة الفرنسية بكلية الأثار وآخر بكلية التربية، وكذلك جهود عدد من الكليات وتعاونها مع جهات علمية أجنبية بما يسهم في الارتقاء بمكانة جامعة مطروح العلمية والدولية.

وناقش المجلس أيضًا جهود خدمة المجتمع المحلى وكذلك التأكيد على ضوابط التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات مع الالتزام بها والتيسير على طلاب مطروح.



محافظ مطروح ورئيس جامعة مطروح خلال مناقشة استعدادات العام الدراسى



اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح