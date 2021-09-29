محافظ دمياط تناقش رفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة الزرقا

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمخطط تطوير بعض المناطق بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

حيث اطلعت "المحافظ" خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم مع ممثلى الجهاز على النماذج التصميمية المقترحة لتطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة الزرقا، وذلك لتنفيذ مشروع متكامل يتضمن رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش وإنشاء مقاعد مزودة بمظلات ورصيف موازى للجهة المقابلة للكورنيش، وأيضاً إنشاء أماكن انتظار للسيارات وشبكة لصرف مياه الأمطار و منطقة ترفيهية، وكذلك رصف الطريق وإنارته.

وعلى جانب آخر،، بحثت "الدكتورة منال عوض" محاور تطوير 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وهم "النقراشى، الإمام محمد عبده، السوق والشيخ عبد الله"، حيث تم استعراض آليات التنفيذ لإعادة تخطيط تلك الشوارع وتطويرهم وإنارتهم ورصفهم طبقاً للمعايير و الاشتراطات الفنية و الهندسية.

فيما وقد ناقشت" المحافظ "سُبل تطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج المدرج أيضاً بتلك الخطة، حيث سيشمل التطوير إعادة تخطيط الشارع نظرًا لأهمية تلك المنطقة الحيوية لكونها المدخل الرئيسي للمدينة، وإنشاء جزيرة وسطى وأماكن لانتظار السيارات ورصف الطريق وإنارته.