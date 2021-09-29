محافظ دمياط تجرى زيارة مفاجئة لعدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها.. صور

دمياط _ معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمدينة دمياط، وذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022.

تفقدت المحافظ، مدارس الإمام محمد عبده الابتدائية واللوزى الثانوية بنات ودمياط التجريبية الإعدادية المطورة والشهيد عز الدين الشامى الابتدائية، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات بهم، وأيضاً الاطمئنان على ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بالمبانى بما تشمله من فصول وقاعات أنشطة ودورات مياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل والزائرة الصحية.

ووجهت محافظ دمياط، بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والنظافة وتواجد مصادر التهوية الجيدة مع الالتزام التام بمعايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة على تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم ونشر قوائم الطلاب والجداول الدراسية، والانتهاء من تلك الأعمال كافة مطلع الأسبوع القادم.

وفى سياق متصل، تابعت المحافظة، منظومة تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وأكدت على مديري المدارس بالتواصل مع مجالس الامناء لتغطية المصروفات للطلاب الغير قادرين، مؤكدة على وضع خطة استباقية لضمان انتظام اليوم الدراسى ودخول وخروج الطلاب تحت مظلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التزام أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية بتلقى لقاح كورونا.

ووجهت الدكتورة منال عوض، مجددًا إلى إدارة المتابعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع جميع الإشغالات بمحيط المدارس.



محافظ دمياط خلال تفقدها الفصول المدرسية



جولة محافظ دمياط باروقة المدارس



محافظ دمياط خلال جولتها المفاجئة على المدارس