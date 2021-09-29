محافظ بورسعيد لأهالى الضواحى: "متسمعوش كلام أهل الشر.. متسمعوش كلام الإخوان".. فيديو

وأكد محافظ بورسعيد، خلال حواره مع أهالي حي الضواحي بجولته ظهر اليوم، الأربعاء، أنه لا بد من اتخاذ التعليمات والقرارات من الجهات الرسمية، ولا يتم اتخاذها من السوشيال ميديا ممن يثيرون الفتن.

وأوضح "الغضبان"، تعليقاً على ما أثير بشأن الحملات التي شنتها محافظة بورسعيد، علي منطقة فاطمة الزهراء بشأن الوحدات السكنية المخالفة من مقتحمين وإداري لحين الوفاة وحاصل علي اكثر من وحدة وآخرين، أنه لن يتم إخراج شخص من وحدته السكنية تترافق عليه الشروط ولكن سيتم تقنين الأوضاع فقط.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع "اليوم السابع"، أن التطوير لم يقتصر على البنية التحتية والمباني، ولكن نقوم أيضاً بتطوير ورفع ثقافة المواطن من خلال حملات توعوية وكشك أخلاق الموجود بالمنطقة.

وأكد "الغضبان"، أنه يقوم بمتابعة كل ما يجري من تطورات بهذه المنطقة والتي بلغ عدد الوحدات بها ما يقرب من 3600 وحدة سكنية، وفور الانتهاء منها سيتم تطوير مناطق أخرى مجاورة.

وتفقد محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، واحدى مؤسسات المجتمع المدني، أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء في نطاق حي الضواحى - أحد أكثر الأحياء شعبية ببورسعيد.