اليوم السابع
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محافظ المنوفية: إزالة 481 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:40 م
محافظ المنوفية: إزالة 481 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.. صور ازالة تعديات على املاك الدولة فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبلغ 481 حالة تعدى حتى الآن بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ  245 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 12023 م2 و 236 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 28 فدان و13 قيراط و 21  سهم   .

يأتى هذا تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة حفاظا على هيبة وحقوق الدولة .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن أعمال الموجه الثامنة عشر لإزالة التعديات تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ بالموجه "18" لتذليل العقبات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة والمواطنين .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة الثامنة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام.

 


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