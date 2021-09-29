محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

القليوبية إبراهيم سالم

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، 73 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية و 2 طلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ( علمى رياضة ومكفوفين) و 3 طلاب من أوائل الثانوية الأزهرية و 3 طلاب من أوائل الدبلومات الفنية، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق، وتقديرًا للأداء المتميز والإشراف الجيد على العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسى 2020/2021، والتى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقاعة الإحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

جاء التكريم بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والدكتوره إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ وياسر محمود وكيل وزاره التربية والتعليم بالقليوبيه وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور ومجالس الأمناء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات فى الشهادات العامة والأزهرية، وذوى الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيداً بدور الأسرة فى رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق فى المراحل الدراسية المقبلة.

كما قدم محافظ القليوبية تهنئة خاصة للمتفوقين والمتفوقات من ذوى الهمم «الصم والبكم – المكفوفين» لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التى واجهتهم خلال فترة الدراسة. معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التى استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة فى ظل ظروف استثنائية لمدة عامين متتالين يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، متمنيًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.

كما طالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه محافظ القليوبية الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم؛ لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

وأكد الهجان على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفنى والأزهرى بالمحافظة من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها سواء فى إقامة منشآت تعليمية جديدة أو تدريب الكوادر التعليمية وادخال كل ما هو جديد من الوسائل التعليمية والمعامل التكنولوجية الحديثة.

وخلال الاحتفالية كرم المحافظ أيضا 7 من موجهى عموم الإدارات التعليمية لتميزهم ومشاركتهم فى مسابقات للطلبة الموهوبين وحصولهم على مراكز على مستوى الجمهورية وهم محمد عبد المنعم احمد موجه المسرح و سمیر محمد حسانين موجه التربية الرياضية و محمد مرسى ياسين موجه التربية الاجتماعية و نفین علام على عبد الرحمن موجه التربية الموسيقية و نجاح محمد السيد عبد القوى موجه التربية الفنية و زينب أحمد حسن موجه المكتبات وأاحمد عبد الهادى الشاذلى موجه الصحافة و حمدى غنيم محمد سلام مدير إدارة التربية الخاصة.



الحضور



المحافظ



تكريم طالب



تكريم طالبة



تكريم طالبه