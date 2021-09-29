محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها

وأكد المحافظ، في بيان له، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار، إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

وذلك بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وذلك طبقا للجدول الآتى: