اليوم السابع
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محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:43 ص
محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفني بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)  للعام الدراسي 2021/2022 ، جاء ذلك في استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
 
وأشار، إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.
 
وذلك بناء على مذكرة  الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وذلك طبقا للجدول الآتى:
 
النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (1)
النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (1)

 

النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (2)
النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (2)

 

النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (3)
النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (3)

 


تعليم القليوبية

التعليم الفني بالقليوبية

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التعليم الصناعي بالقليوبية

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