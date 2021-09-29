محافظ الفيوم يعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة".. صور

الفيوم – رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" التى تستهدف رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من خلال الجمع المنزلى للقمامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، وكذا تحسين مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجهات الشريكة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والاستاذة ايمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

قال محافظ الفيوم أن مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" تهدف لتحسين مستوى البيئة من خلال الجمع المنزلى للقمامة، فضلا عن عمليات التطوير والتجميل، من خلال منظومة متكاملة ومديريتي التربية والتعليم والزراعة، موجهاً الشكر لجميع شركاء المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تبدأ أعمالها بمنطقة المسلة كمرحلة أولى، لافتاً انه تم توفير المعدات والعاملين ومستلزمات الحماية الشخصية لهم لتحقيق المستهدف من المبادرة، مؤكداً انه سيتم تطبيق المبادرة تباعاً بباقى مناطق مدينة الفيوم، فضلا عن المراكز والقرى وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق، كما توفر المبادرة العديد من فرص العمل.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن جمع المخلفات من الوحدات السكنية والمنشآت التجارية، سيكون بأجر رمزي، مع مراعاة أن تتكامل أعمال جمع القمامة مع أعمال النظافة والتجميل والتطوير، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مثل تلك الفعاليات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد المحافظ على التخلص الأمن من القمامة والنفايات، وتكثيف التوعية بأهمية النظافة وتحسين البيئة من خلال الدور المحوري لمسئولي مديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أن تلك الفعاليات هى المرحلة الاولى للمبادرة وتستمر لمدة شهر.

وعقب مراسم توقيع البروتوكولات، تفقد المحافظ اصطفاف المعدات بحي شرق، موجهاً بتطعيم جميع العاملين بالمبادرة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.



محافظ الفيوم يعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الفيوم مدينة نظيفة (1)



محافظ الفيوم يعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الفيوم مدينة نظيفة (2)