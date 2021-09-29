اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضي الدولة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:19 ص
محافظ الفيوم: لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضي الدولة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون فى إزالة التعديات على الأراضى، قائلا: "الموجة الـ18 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تسير بقوة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة الفيوم، أوضح الأنصاري فى مداخلة لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مشروع تبطين الترع فى القرى يستهدف تحقيق أقصي استفادة من المياه وعدم إهدارها، مشددا: "سنتصدى لكل التعديات على المصارف والترع والأراضي الزراعية في محافظة الفيوم أيضا".

 

وعن "مبادرة حياة كريمة"، قال: "نستهدف تحقيق تنمية شاملة فى كل القرى المستهدفة، من خلال إقامة مجمعات صناعية وحرفية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أن مدارس التعليم المجتمعي ستساعد في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم كما كان يحدث فى السابق".


الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الفيوم

محافظة الفيوم

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة