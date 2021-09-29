محافظ الفيوم: لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضي الدولة

إبراهيم حسان

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون فى إزالة التعديات على الأراضى، قائلا: "الموجة الـ18 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تسير بقوة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة الفيوم، أوضح الأنصاري فى مداخلة لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مشروع تبطين الترع فى القرى يستهدف تحقيق أقصي استفادة من المياه وعدم إهدارها، مشددا: "سنتصدى لكل التعديات على المصارف والترع والأراضي الزراعية في محافظة الفيوم أيضا".

وعن "مبادرة حياة كريمة"، قال: "نستهدف تحقيق تنمية شاملة فى كل القرى المستهدفة، من خلال إقامة مجمعات صناعية وحرفية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أن مدارس التعليم المجتمعي ستساعد في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم كما كان يحدث فى السابق".