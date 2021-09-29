محافظ الشرقية: عم راجح يمثل نموذجاً للشباب الجاد الباحث عن العمل

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطن محمد راجح على محمد والمقيم بعزبة ظاظا مركز ديرب نجم، والذى يتخذ من مهنته تقديم أكواب الشاى والقهوة للمسافرين والمارين على الطريق، باب رزق لكسب قوت يومه وتحمل نفقات المعيشة.

أشاد المحافظ بعمل المواطن الشريف وإصراره على العمل بنفسه رغم كبر سنه ليمثل نموذجاً للشباب الجاد الباحث عن العمل دون النظر للعمل الحكومي ليحيوا حياة كريمة.

قدم المواطن الشكر للمحافظ لإستقباله له اليوم للتعرف على كافه إحتياجاته ومتطلباته الحيايتة ليؤكد المواطن أنه لا يحتاج شيء وقد قام بالتقدم بطلب لإستخراج معاش تكافل وكرامة ليكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات إستخراج المعاش للمواطن ليمثل مصدر دخل ثابت له.

وكان رواد صفحات التواصل الإجتماعي قد قاموا بتداول صور للمواطن أثناء تأدية عمله وإلتزامه بأداء الصلوات وقراءة القرآن ورغبته في العمل دون أن يطلب المساعدة من أحد، ليقرر المحافظ إستقبال المواطن بمكتبة ليعرب له عن تقديره له ولعمله الشريف رغم كبر سنه.