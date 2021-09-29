محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة لمراجعة الحالة الفنية لمعدات النظافة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس.

وأثناء جولته أستدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم ، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى أو تركيب محابس ، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة.

وخلال تفقده لجراج معدات النظافة قرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالجراج وتصنيفها لرفع كفاءة المعدات العاطلة بالتنسيق مع شركة النظافة أو تكهين الغير صالح منها.

ووجه، إلى إعادة تخطيط وتصميم النافورة الرئيسية بميدان حى العقاد وتناسقها مع تمثال عملاق الأدب العربى عباس العقاد ، بجانب إزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهى بالخروج عن خط التنظيم بمناطق العقاد وأمام مزلقان السيل الجديد وشوارع شرق البندر وعباس فريد وكسر الحجر، علاوة على إعادة تشغيل إنارة الأعمدة بشارع مدرسة مكاوي يعقوب للغات إنجليزى ، فضلاً عن رفع مهمات الكهرباء من أمام مسجد الجعفرية.

وأمر محافظ أسوان بسرعة تغطية غرفة محابس بشارع عباس فريد مع مراجعة موقف أحد الفنادق الشعبية بنفس الشارع ، بالإضافة مراجعة موقف أرض شركة الغازات وأحدى محطات الوقود بالإشارة لسرعة إستغلالها في أنشطة خدمية تصب في صالح المواطن الأسوانى.

وأثناء الجولة أستمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين ، مكلفاً المسئولين بسرعة إيجاد الحلول الناجزة لها .