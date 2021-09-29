اليوم السابع
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مجلس جامعة الأزهر يعقد اجتماعه الشهرى لمناقشة استعدادات بدء الدراسة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 09:50 ص
مجلس جامعة الأزهر يعقد اجتماعه الشهرى لمناقشة استعدادات بدء الدراسة جامعة الازهر
كتب لؤى على

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يعقد بعد قليل الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، حضورياً لجميع أعضائه، حيث يناقش المجلس فى أعماله استعدادات العام الدراسى الجديد وموعد البدء ونظم الدراسة، ويؤكد على امتثال منتسبى كليات الجامعة، طلاباً وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، لتلقى لقاح كورونا، كما يصادق المجلس على ترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذا اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة.
 
وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من يوم الثلاثاء الماضى 28 سبتمبر حتى  غدا الخميس 30 سبتمبر الجاري.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
 

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