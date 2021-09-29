اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:29 م
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مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:20 م
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد اجتماع الحكومه -ارشيفيه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
 

الصيدلة

الوادي الجديد

الحكومة

مصطفي مدبولي

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