مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديدالأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:20 م
اجتماع الحكومه -ارشيفيه
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