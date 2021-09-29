لجنة جامعة القاهرة تحدد طرق التعامل مع عقار الهرم المائل.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور مهندس علاء حمدى، أحد أعضاء اللجنة الهندسية المشكلة من كلية هندسة جامعة القاهرة، بمعرفة محافظة الجيزة، لمعاينة العقار المائل بشارع سليم بحى الهرم، أنه خلال الفترة من 15 يوم لشهر سيتم إصدار تقرير مفصل بحالة العقار، وصحة وجود ميل من عدمه ونسبته وطريقة التعامل معه.



وأضاف المهندس علاء حمدى لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة وجود ميل بالعقار سيكون هناك حلول فنية لمعالجة الميل، وهى إما هدم عدد من الأدوار لتخفيف الأحمال أو إنشاء عدد من الخوازيق أسفل العقار وإنشاء أعمدة خرسانية بطول العقار البالغ 14 طابق، وذلك على نفقة المالك.



وأكد حمدى، أنه لن يتم هدم العقار بالكامل فى حالة وجود ميل، مشيرا إلى أن كل عيب إنشائى له معالجة فنية ولكن بتكلفة عالية، موضحًا أنه تم تحديد نقاط مساحية بالعقار والشارع وسيتم رصدها مرة أخرى بعد 15 يوما على الأقل لتحديد ميل العقار من عدمه.



وأخلت أجهزة المحافظة عقار مكون من 14 طابقا، كائن بشارع سليم بمنطقة فيصل بالهرم، من السكان دون المنقولات، وتم تعين حراصة على العقار بعد تشميع العقار والمحال الموجودة به.