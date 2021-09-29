اليوم السابع
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كيف سيتم تطوير منظومة تداول الأقطان والغزل والنسيج؟ تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:00 ص
كيف سيتم تطوير منظومة تداول الأقطان والغزل والنسيج؟ تعرف على التفاصيل قطن - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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حققت منظومة تداول الأقطان التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام، نجاحا كبيرا الموسم الجارى، بعد تطبيقها فى كل المحافظات، تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية لكيلو القطن من 130 إلى 250 سنتا فى البورصات العالمية.
 
تعرف علي تطوير المنظومة الموسم المقبل .
 
1- بداية التطوير تم بدمج 32 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات منها شركة قطن، تتولي إدارة ملف الحليج وتجارة القطن.
2- تم فتح المجال للقطاع الخاص لشراء الأقطان بنظام المزادات الموسم الثانى على التوالى.
3- البيع يتم من خلال مراكز تجميع الأقطان فى المحافظات لضمان خلوه من الشوائب.
4- مزادات القطن العام المقبل، ستتم على شاشات بورصة السلع المزمع تدشينها.
5- ارتفعت أسعار القطن من 1800 جنيه لنحو 4700 جنيه للقنطار.
6 -  سيتم إطلاق برندات الغزل والنسيج فى يناير المقبل ، تزامنا مع تطوير الشركات ب21 مليار جنيه.
7- جارى تدبير قرض بـ 540 مليون يورو لاستيراد الماكينات والمعدات من الخارج.

منظومة القطن

تداول الاقطان

وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

بورصة السلع

القابضة للقطن

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